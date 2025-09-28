Choque frontal en la Ruta 40: un muerto y un herido

Un trágico accidente vial se produjo este domingo en la Ruta 40, entre Villa La Angostura y el empalme con la Ruta 237, dejando como saldo una persona fallecida. Según informó el comisario mayor Guillermo Alfaro, los vehículos involucrados fueron una camioneta Ram y una Peugeot Partner, y el impacto se registró de manera frontal.

El comisario indicó que, según testigos, uno de los vehículos habría realizado una maniobra de sobrepaso al momento del accidente. La víctima, que viajaba a bordo de la Peugeot Partner, perdió la vida en el lugar. Por su parte, el conductor de la camioneta Ram fue trasladado al hospital de Villa La Angostura, donde se informó que no corría riesgo de vida.

Como consecuencia del siniestro, Vialidad Nacional comunicó la interrupción total del tránsito en el kilómetro 2086 de la Ruta 40. Las autoridades trabajan en el lugar para liberar la vía y permitir la normalización del tránsito.

El hecho generó gran preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona, y se recomienda extremar las precauciones ante posibles demoras y presencia de personal policial y de emergencias.

Las autoridades continúan investigando las causas del choque para determinar responsabilidades y recomiendan evitar maniobras riesgosas de sobrepaso en la ruta, especialmente en tramos con visibilidad limitada.