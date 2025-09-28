Nueva parada en campaña: Milei vuelve a la Patagonia

El presidente, Javier Milei, regresará este lunes a la Patagonia en el marco de la campaña electoral de 2025. Tras su paso por la Feria Internacional de Turismo en La Rural, el mandatario tiene previsto arribar a Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde encabezará actividades junto a sus candidatos locales.

Milei se mostrará acompañado por Agustín Coto, postulante al Senado, y Miguel Rodríguez, aspirante a una banca en la Cámara de Diputados. “Vamos a demostrarle el apoyo inmenso que tiene nuestro Presidente en el fin del mundo. No aflojemos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, sostuvo Coto en un mensaje difundido en redes sociales.

El encuentro con los vecinos está programado para las 18 horas en la intersección de San Martín y Don Bosco, en pleno centro de Ushuaia. Desde el espacio libertario adelantaron que se tratará de una caminata por la avenida San Martín, similar a la que realizaron en 2023, sin escenario ni acto formal. “La idea es conversar cara a cara con la gente”, explicó Coto en diálogo con Aire Libre FM.

Asimismo, se confirmó que no habrá una reunión oficial con el gobernador Gustavo Melella, con quien Milei mantiene diferencias políticas.