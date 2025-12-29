El Hospital Castro Rendón fue distinguido a nivel nacional por su labor en donación de órganos y tejidos, al ubicarse entre los 10 establecimientos que más donantes aportaron en Argentina durante 2025, según informó el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). El reconocimiento fue otorgado mediante una carta firmada por Carlos Soratti, presidente del INCUCAI, en la que se destacó el compromiso, la profesionalidad y el trabajo sostenido del equipo de salud del hospital neuquino, que se consolida como un centro de referencia en materia de procuración.

Durante el transcurso de 2025, el Hospital Provincial Neuquén llevó adelante 56 procesos de procuración, entre los cuales se registraron 12 procedimientos multiorgánicos y 4 procesos en asistolia controlada, una modalidad de alta complejidad técnica que reafirma la capacidad operativa y el nivel de especialización del establecimiento.

Gracias a este trabajo, 91 personas que se encontraban en lista de espera pudieron acceder a un trasplante: 49 recibieron órganos y 42 tejidos. Entre los beneficiarios se encuentran dos niños y cuatro adolescentes, lo que refleja el impacto directo de la donación en distintas etapas de la vida y en familias de todo el país.

Desde el INCUCAI y las autoridades sanitarias destacaron que el aporte del hospital neuquino resulta clave para dar respuesta a la elevada demanda de trasplantes existente en Argentina, brindando nuevas oportunidades y esperanza a pacientes que dependen de estos procedimientos para mejorar su calidad de vida. Asimismo, se subrayó la importancia de consolidar la procuración como una práctica cotidiana dentro del sistema de salud, con el objetivo de continuar incrementando la disponibilidad de órganos y tejidos y fortalecer la red nacional de trasplantes.