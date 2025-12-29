La noche prometía glamour y exclusividad en el complejo La Masía, pero lo que nadie esperaba era un operativo policial de alto impacto: en pleno sector VIP de la fiesta electrónica “Visión”, una joven fue detenida con 43 dosis de tusi, una mezcla de cocaína y metanfetaminas listas para vender. El hallazgo no fue casual y ya es un clásico el hallazgo de este tipo de drogas sintéticas en este tipo de eventos multitudinarios.

El operativo comenzó como un control rutinario, pero rápidamente se transformó en un escándalo. Entre luces estroboscópicas y música ensordecedora, los efectivos de la Comisaría 26° detectaron a una joven con envoltorios prolijamente preparados. La intervención de Toxicomanía confirmó lo que nadie quería escuchar: positivo para drogas sintéticas de alto poder, entre ellas la llamada “cocaína rosa” o Tusi, que se ha instalado como la sustancia de moda en fiestas electrónicas.

De la pista al calabozo

La Fiscalía Federal ordenó la detención inmediata y el secuestro de todo el material, junto con el celular personal de la joven. El contraste fue brutal: mientras el VIP seguía vibrando con beats electrónicos, la escena se tiñó de tensión y sorpresa. El glamour se desmoronó frente a la imagen de la joven escoltada por policías, con los envoltorios como prueba irrefutable de un negocio clandestino que intentaba camuflarse entre copas y sonrisas.

La madrugada no dio respiro. En distintos momentos del operativo, otras cinco mujeres fueron identificadas con bolsas ziploc que contenían pastillas en menor cantidad. Aunque no quedaron detenidas, fueron notificadas por infracción a la Ley 23.737, ampliando el alcance del procedimiento y dejando en claro que la fiesta estaba atravesada por la presencia de drogas sintéticas.

La postal de una noche quebrada

El resultado fue contundente: drogas listas para comercializar, una detenida y cinco notificadas. La postal que queda es la de un evento que prometía exclusividad y diversión, pero terminó marcado por el secuestro de sustancias prohibidas y la intervención de la Justicia Federal. El VIP, símbolo de lujo y privilegio, se convirtió en el epicentro de un operativo que desnuda la fragilidad de la noche electrónica frente al avance del narcotráfico.

El operativo de la Comisaría 26° y Toxicomanía no solo dejó una joven tras las rejas, también un mensaje claro sobre cómo las drogas sintéticas se infiltran en espacios de lujo y glamour. La fiesta "Visión" ya no será recordada por su música ni por su exclusividad, sino por el golpe policial que expuso la comercialización de Tusi en pleno corazón de Fernández Oro.