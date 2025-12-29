La Liga Nacional Femenina pondrá en marcha desde el 14 de enero, su torneo clausura, segunda competencia de la temporada que tiene presencia neuquina. Independiente se prepara pensando en el debut, y su segunda experiencia en la máxima.

Bajó la conducción de Marcelo Remolina, las “Rojitas” ya piensan en la segunda etapa de la temporada, donde buscará mejorar el puesto 7 en la Conferencia Sur, con 5 triunfos y 11 derrotas.

Para el clausura, el debut será el domingo 14 de local ante Unión Florida en el Ruca Che. Luego vendrán cuatro partidos consecutivos de visitante. Cerrará el mes de enero en casa, ante Rocamora y Berazategui.

EL duelo neuquino será el en inicio de febrero, el domingo 4 se enfrentará a Biguá, por la octava fecha de la Conferencia Sur.

Laila Raviolo, integrante del quinteto ideal del clausura

El lunes 5 iniciará la mini pretemporada, con la confirmación de los mismos nombres que jugaron el apertura, y sin descartar un refuerzo o incorporación. La baja por lesión será la de Josefina Cortes Montecino, quien aún se recuperar de una pequeña fractura en su rodilla, siendo operada.

Siguen nombres importantes como Laila Rabiolo, Julieta Tell, Julieta De la Vega, Valentina Mendoza, Guadalupe Demarsico, Iara Parra, Valentina Canales, Lourdes Briones, Sofía Delucchi, Abril Fernández, Clara Remolina, Hanna Quinteros, Guadalupe Morsucci.

El torneo Apertura tuvo a Ferro campeón del torneo. El equipo neuquino quedó en instancia de segunda rueda, en el cuadrangular donde compitió con las ganadoras, El Talar y Florida.

Fixture de Independiente

14/01/26 – Unión Florida (L)

21/01/26 – Ferro Carril Oeste (V)

22/01/26 – Club Lanús (V)

25/01/26 – Obras (V)

26/01/26 – El Talar (V)

30/01/26 – Rocamora (L)

31/01/26 – Dep. Berazategui (L)

04/02/26 – El Biguá (L)

09/02/26 – Dep. Berazategui (V)

10/02/26 – Unión Florida (V)

14/02/26 – El Talar (L)

15/02/26 – Ferro Carril Oeste (L)

20/02/26 – Rocamora (V)

27/02/26 – Obras (L)

28/02/26 – Club Lanús (L)

06/03/26 – El Biguá (V)