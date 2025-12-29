La ciudad de Neuquén capital continúa consolidando su perfil turístico, recreativo y urbano con la ampliación del Paseo Costero sobre el río Neuquén, en el tramo comprendido entre las calles Chocón y Aguado. Se trata de una obra estratégica que recupera un sector poco conocido del frente ribereño y lo integra al sistema de espacios públicos de la ciudad.

El intendente Mariano Gaido recorrió el área en ejecución y destacó que el nuevo paseo será un espacio de acceso libre y gratuito, pensado para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de uno de los principales atractivos naturales de la capital. “Es la oportunidad de disfrutar de nuestros ríos, esos ríos que abrazan nuestra ciudad y que nos dan el potencial para hacer esta ciudad turística que ya se ha convertido en la ciudad de Neuquén”, afirmó.

Gaido remarcó que la obra se lleva adelante con una inversión de 15.000 millones de pesos, financiados con fondos propios provenientes del superávit permanente del municipio. En ese sentido, subrayó que el proyecto “potencia en todo sentido la vida recreativa de todos los vecinos” y contribuye a mejorar la calidad de vida urbana.

El desarrollo se localiza en el sector de Confluencia rural y, además de ampliar la infraestructura, busca revalorizar el entorno barrial y fortalecer el posicionamiento turístico de la ciudad. El nuevo tramo se integrará con otros espacios ya recuperados, como Obrero Argentino y Parque Norte, consolidando una red continua de espacios públicos de calidad a lo largo del río. Durante la recorrida, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó precisiones sobre el avance de los trabajos. Explicó que el terraplén ya se encuentra ejecutado a su nivel definitivo y que el enrocado de protección sobre la margen del río presenta un alto grado de avance.

“Estamos en una etapa clave de la obra. Ya comenzamos a colocar la base y la subbase, que son las capas estructurales previas a la carpeta asfáltica”, detalló Nicola. En cuanto a la magnitud del proyecto, señaló que el tramo entre Chocón y Aguado contempla casi 3 kilómetros de desarrollo, con características similares a las del paseo que llega hasta la zona del club Independiente.

El nuevo Paseo Costero incluirá veredas peatonales, bicisenda y calle vehicular, además de una propuesta integral de arquitectura urbana con mobiliario, iluminación ornamental y alumbrado público. Como punto destacado del recorrido, Nicola adelantó que se está finalizando el diseño de un mirador cercano a la calle Figueroa, que formará parte de la inauguración del sector. Desde el Ejecutivo municipal indicaron que esta obra se enmarca dentro del plan Orgullo Neuquino, que impulsa una fuerte inversión en infraestructura y espacios urbanos de uso comunitario. Gaido subrayó que estos desarrollos refuerzan el vínculo de la ciudad con sus ríos y amplían las opciones de disfrute al aire libre tanto para residentes como para visitantes.

Finalmente, el intendente adelantó que la inauguración del nuevo tramo está prevista para agosto del año próximo, y destacó que se sumará a los 32 kilómetros de Paseo Costero ya existentes. “La continuidad de estas obras consolida a Neuquén como una ciudad que apuesta al turismo, al espacio público y a una mejor calidad de vida”, concluyó.