En medio de la polémica por el camionero que detuvo su camión y se bajó en el paraje Valle Encantado a pintar un graffiti en unas piedras, se suma un detalle más polémico. El video muestra un graffiti que queda incompleto, aunque luego en otras imágenes se ve finalizado.

En el registro se ve al hombre pintando con aerosol al costado del camino, mientras otro conductor que había frenado al ver la situación lo increpa y le reprocha su accionar. El camionero, quien ya está identificado y a quien ya denunciaron, reacciona de forma agresiva e intenta arrojarle una piedra al otro conductor que lo grababa.

En este video se ve que el graffiti no estaba terminado, sino que solo decía "ANA y GUST", entendiendo que el camionero estaba escribiendo dos nombres. Sin embargo, cuando el Parque Nacional Nahuel Huapi compartió fotos del delito para advertir de que eso está prohibido y anunciando que denunciarían al responsable, se ve que los dos nombres están escritos completos: "ANA GUSTAVO", se lee claramente en la piedra.

El graffiti incompleto, mientras el camionero peleaba con el conductor.

A partir de esto se entiende que aunque tras el intercambio de palabras y discusión con el otro conductor el camionero amagó a irse y abandonar la acción, efectivamente no se fue, sino que se quedó y siguió escribiendo, a pesar de que alguien ya le había dicho que eso estaba prohibido.

Aunque fingió que se volvía a su camión mientras discutía con el automovilista, el responsable habría vuelto a seguir con su pintura y finalizarla, reforzando el daño ambiental del cual ahora se lo acusa.

El Parque Nacional Nahuel Huapi manifestó que ya fue identificado el hombre y la empresa en la cual trabaja, y que la misma respondió de forma inmediata para ponerse a disposición y tomar medidas contra su empleado.

El episodio, masivamente difundido en medios regionales y nacionales, vuelve a poner el foco en el cuidado del patrimonio natural y el impacto de estas acciones en áreas protegidas, lo cual está totalmente prohibido por la normativa vigente.