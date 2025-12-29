Se definió cómo será la atención en organismos provinciales durante el receso de fin de año

Durante las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno de la Provincia del Neuquén otorgó asueto administrativo los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, y el 2 de enero de 2026. La medida abarca al personal de la administración central y a los organismos descentralizados, pero establece guardias operativas para asegurar la prestación de servicios esenciales.

El EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) informó que entrará en receso administrativo en sus oficinas centrales e interiores, aunque mantendrá una guardia operativa para urgencias. Los usuarios podrán comunicarse al 0800 222 4827 ante cualquier inconveniente con el servicio de agua o saneamiento.

El EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén) mantendrá cerradas sus oficinas, pero garantizará la atención de emergencias a través de guardias técnicas en cada localidad. Además, en su sitio web www.epen.gov.ar se encuentran disponibles teléfonos de contacto, la Oficina Virtual para pagos, consultas de deuda y adhesión a factura digital.

HIDENESA también iniciará su receso administrativo, aunque mantendrá guardias en sucursales para asegurar el servicio en casos de emergencia. Los reclamos podrán realizarse exclusivamente al 0800 333 0914, línea gratuita habilitada para estos casos.

En el área de salud pública, las guardias médicas se mantendrán en funcionamiento durante los asuetos, aunque no habrá atención al público en el Nivel Central ubicado en el CAM. Los establecimientos de salud continuarán con sus servicios habituales de días feriados o fines de semana.

Finalmente, organismos como Vialidad Provincial, el Registro Civil, la Dirección de Protección al Consumidor y el BPN (Banco Provincia del Neuquén) también se adhieren al asueto. Vialidad mantendrá guardias mínimas en obras y atención al usuario al 2942 572138, mientras que el Registro Civil operará solo para defunciones. El BPN suspenderá su actividad el 24 y 31, conforme al calendario del BCRA.