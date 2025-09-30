Por segunda vez en menos de un mes, un hecho de violencia que ocurrió cerca de la Escuela 143 de Cutral Co, obligó a suspender las clases. Este lunes por la tarde, alrededor de las 17:40, mientras estudiantes y familias se retiraban del establecimiento, se escucharon disparos en el playón lindero al edificio escolar. Ante la gravedad de la situación, el equipo directivo decidió suspender las actividades de este martes, tanto en el turno mañana como en el turno tarde.

A través de un comunicado, las autoridades del colegio expresaron: “Una vez más nos enfrentamos a otro hecho de inseguridad. Hoy, alrededor de las 17:40, en el horario de salida de estudiantes y docentes, desconocidos efectuaron disparos en el playón lindero a la escuela. Consideramos necesario suspender las actividades escolares en el día de mañana 30/09 en ambos turnos”.

Este no es un hecho aislado. El pasado miércoles 3 de septiembre, se vivió una situación similar, también en el horario de salida, pero del turno mañana. Aquel día se registraron explosiones y una pelea entre varios hombres en un sector cercano al colegio. Según testigos, el conflicto comenzó por un reclamo relacionado con un robo previo. Durante el enfrentamiento se oyeron detonaciones, aunque nunca se confirmó si se trató de disparos de armas de fuego o de balas de goma utilizadas por la policía que intervino en la situación.

Lo cierto es que, en ambas ocasiones, padres, madres y estudiantes se vieron obligados a correr y resguardarse, ante el temor y la incertidumbre generados por estos hechos.

Frente a este nuevo episodio, la comunidad educativa exige mayor presencia policial y garantías de seguridad en el entorno escolar, para evitar que estas situaciones se repitan y pongan en riesgo la integridad de quienes asisten y trabajan en la institución.

