En menos de 24 horas, Marcelo, vecino del barrio Melipal, fue víctima de dos robos consecutivos. Los delincuentes actuaron primero durante la madrugada y regresaron a plena luz del día para concretar el segundo robo. Ambos episodios quedaron registrados por cámaras de seguridad. Lo más alarmante: tanto él como otros vecinos aseguran saber quiénes son los responsables, pero denuncian que, pese a estar identificados, siguen actuando con total impunidad.

Según relató, el primer hecho ocurrió en la madrugada, cuando intentaron forzar uno de sus autos sin éxito. Sin embargo, ese mismo día volvieron y se llevaron un compresor de aire desde otro vehículo estacionado frente a su casa, sin que nadie los detuviera. “Es como que ya se la agarraron conmigo. Saben nuestros movimientos y están a la expectativa”, afirmó con indignación a Noticias 7.

No es la primera vez que Marcelo sufre hechos delictivos. En otras oportunidades le robaron baterías, ruedas y hasta intentaron violentar una casilla rodante que utiliza con su hijo (el joven judoca Dylan Aparicio, campeón sudamericano) en los viajes a competencias deportivas. “Ya sabemos quiénes son, están identificados y la policía también los conoce, pero nunca pasa nada”, aseguró.

Las imágenes de los robos muestran a dos hombres moviéndose en moto por el barrio, uno a cara descubierta y otro con gorra. El segundo robo ocurrió a las 6 de la tarde, en un horario en que muchos vecinos estaban presentes en la zona. “Tenemos cámaras, alarmas vecinales y aún así no alcanza. Ni las rejas ni las sirenas parecen disuadirlos”, lamentó Marcelo; y añadió: “La comisaría 21 ya tiene las denuncias, pero seguimos expuestos. La policía sabe quiénes son, pero no actúa”.