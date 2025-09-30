Pasadas las 10:30 de la mañana de este martes, un adolescente de 15 años fue atropellado por una camioneta Fiat Strada mientras se dirigía al colegio. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Godoy y Antártida Argentina, cuando el joven, que circulaba en bicicleta, fue embestido por el vehículo.

Inmediatamente después del impacto, el conductor de la camioneta detuvo la marcha y se quedó junto al estudiante, acompañándolo en todo momento hasta la llegada del personal médico.

También una vecina, que contaba con conocimientos de primeros auxilios, se acercó rápidamente para brindar asistencia al menor. El chico se encontraba consciente, aunque con algunos golpes visibles.

Una ambulancia arribó al lugar aproximadamente 15 minutos después del hecho, y el joven fue trasladado al hospital para una evaluación más profunda. A pesar de no llevar casco, el golpe no habría afectado su cabeza, según informaron fuentes cercanas al operativo de emergencia.

La policía investiga las circunstancias del accidente para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Desde las autoridades locales se insiste en la importancia del uso de medidas de seguridad como el casco, especialmente en menores que se desplazan en bicicleta por la vía pública.