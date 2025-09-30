Una ciclista de 21 años fue atropellada por un colectivo en la Ruta 22

El tránsito por la siempre intensa, tediosa, obsoleta y peligrosa ruta Nacional 22 estuvo más complicado que de costumbre. Es que un colectivo de la empresa Vía Tac arrolló a una chica que circulaba en bicicleta en el mismo sentido y por esa razón la Policía debió montar un operativo de emergencia que alteró la normal circulación a la altura del semáforo de la calle Estado de Israel de Cipolletti, a metros del centro operativo de Vía Bariloche. La joven fue trasladad en una ambulancia al hospital Pedro Moguillansky, con heridas en sus piernas y algunos golpes. La bicicleta quedó debajo del omnibus de dos pisos.

Según informaron testigos, el colectivo había salido de la base de la empresa Vía Bariloche y, al ingresar a la ruta, cuando el semáforo se puso en verde, y doblar hacia la derecha con sentido a Roca, no advirtió la presencia de la ciclista. La joven intentaba cruzar la calzada con su mountain bike cuando quedó en el punto ciego del lateral derecho del vehículo.

En esa maniobra fue alcanzada por el colectivo y terminó cayendo al asfalto. La situación fue angustiante y llena de tensión, es que solo la pericia de la joven, por rodar y alejarse unos centímetros vehículo, evitó quedar debajo y hasta ser aplastada por las cubiertas. Su bicicleta quedó bajo las ruedas delanteras y fue aplastada. Ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, otros automovilistas hicieron sonar sus bocinas, y recién ahí el chofer se dio cuenta de lo ocurrido y detuvo la marcha.

Una ambulancia del SIARME trasladó a la joven al hospital de Cipolletti

La víctima sufrió un corte en una de sus piernas y fue asistida por una ambulancia del SIARME, que la trasladó al hospital local. Fuentes policiales confirmaron que, de manera preventiva, el colectivo fue retenido hasta conocer la evolución médica de la joven.

El siniestro ocurrió en plena hora pico, cerca de las 17, cuando el tránsito en la ruta 22 es muy intenso, lo que generó complicaciones para circular. Aunque no hubo un corte total, los autos debieron hacer un pequeño desvío por el carril contrario para poder avanzar, en medio de un flujo vehicular intenso.