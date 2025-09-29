Un conflicto entre vecinos terminó con un homicidio en El Bolsón

Un violento homicidio sacudió la madrugada de El Bolsón. Un joven murió tras recibir una puñalada durante una pelea en el barrio Irigoyen, en la zona sur de la ciudad y por el hecho quedó detenido un hombre mayor de edad que sería conocido de la víctima.

La secuencia comenzó pasadas las 5.30 de este lunes dentro de una vivienda de la zona sur, en inmediaciones de la Escuela de Carpintería. Allí, dos personas que arrastraban un viejo conflicto se cruzaron otra vez y la discusión escaló al extremo. La pelea continuó en plena calle, a pocos metros del domicilio, hasta que uno de ellos recibió una herida mortal de arma blanca.

Aunque fue trasladado con vida, el muchacho no logró sobrevivir a la gravedad de la lesión. El fiscal Gerardo Miranda, que viajó desde Bariloche para hacerse cargo del caso, confirmó que ya hay un detenido y que las pruebas reunidas hasta el momento son contundentes. De hecho, adelantó que en las próximas horas pedirá la formulación de cargos.

Mientras tanto, la escena del crimen permaneció vallada. Cintas amarillas bloqueron varias calles cercanas a la avenida San Martín, y en el lugar trabajaron peritos de Criminalística con trajes blancos recolectando huellas y rastros. Los vecinos, sorprendidos por el despliegue, contaron que todo indica que el ataque nació de una pelea de larga data.

La fiscalía ordenó que este martes se realice la autopsia para determinar con precisión el recorrido de la herida y otros detalles clave. En paralelo, se conoció que el sospechoso detenido tiene antecedentes y ya declaró ante la Justicia. La defensoría oficial fue notificada y se trasladó de inmediato a El Bolsón.

La investigación avanza con rapidez, aunque en el barrio la conmoción sigue intacta: nadie esperaba que un conflicto personal terminara de la peor manera, con un joven muerto en plena calle y un operativo policial que paralizó la zona.