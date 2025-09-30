Robó un vehículo con la excusa de probarlo y terminó acorralado en el centro cipoleño

Lo que empezó como una supuesta venta de auto terminó en una peligrosa persecución que puso en peligro a vecinos de Cinco Saltos y Cipolletti.

Este martes por la tarde, un hombre fingió ser comprador de un Volkswagen Up rojo. Convenció a la dueña de que tenía el dinero listo y le pidió probar el vehículo. Apenas tuvo las llaves en la mano se dio a la fuga.

La víctima dio aviso inmediato a la Policía y minutos después comenzó la persecución sobre la Ruta Nacional 151. El auto circuló por banquinas y tramos de la ruta, con patrulleros detrás y la mirada atónita de automovilistas y vecinos que registraron el escape en videos.

El conductor ingresó a Cipolletti por calle Mariano Moreno y continuó a toda velocidad hacia el centro. Allí, más móviles se sumaron al operativo cerrojo que finalmente lo acorraló en la esquina de 25 de Mayo y Roca, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta, cerca de las 16. El hombre fue demorado en medio de un fuerte despliegue policial.