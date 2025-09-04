¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 04 de Septiembre, Neuquén, Argentina
ENTRE ANDACOLLO Y HUINGANCO

Grave accidente en Ruta 39: dos jóvenes que iban en moto sufrieron lesiones

Un hombre y una mujer de unos 20 años resultaron con lesiones de consideración tras despistar en moto este jueves entre Andacollo y Huinganco.

Por Redacción

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 13:13
Un grave siniestro vial se registró este jueves alrededor de las 8 en la Ruta Provincial 39, en el tramo que une a Andacollo con Huinganco.

De acuerdo a la información brindada por la Policía, el hecho ocurrió cuando una motocicleta que se desplazaba desde Andacollo hacia Huinganco despistó, provocando que sus dos ocupantes –un hombre y una mujer de aproximadamente 20 años– sufrieran serias lesiones.

En primera instancia, ambos fueron asistidos y trasladados al hospital de Andacollo. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se dispuso su derivación al hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal en dos ambulancias distintas.

Las causas del despiste aún no fueron precisadas y se encuentran bajo investigación.

