¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 04 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Agresión a un periodista

Periodista de América TV fue agredido en acto de cierre de campaña de Milei

Cristian Mercatante sufrió un golpe en el rostro durante el evento y relató en vivo el momento del ataque, denunciando la presencia de encapuchados y el riesgo para los niños presentes.

Por Redacción

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 12:23
PUBLICIDAD
Golpean a periodista en acto de Milei

El periodista de América TV Cristian Mercatante fue víctima de una agresión mientras cubría el cierre de campaña del presidente Javier Milei en el partido de Moreno, el miércoles por la noche. Las imágenes difundidas muestran al cronista con el rostro ensangrentado tras el ataque.

Al día siguiente, Mercatante habló sobre el incidente en el programa Desayuno Americano, donde trabaja como cronista. "Estoy cansado, me levanté a las 5 de la mañana, adrenalina pura. No estoy dolorido", comentó al relatar lo ocurrido.

El periodista explicó que la agresión provino de un grupo de encapuchados que se ubicaban detrás de la garita policial durante el acto. "Eran tipos grandotes, yo pensaba que era fuerza de choque de La Libertad Avanza, les pregunté si eran personal policial, pero no respondieron. Solo se movieron ante la llegada de Milei", precisó.

Sobre el momento del impacto, describió: "Sentí como una piña, pero escuché la explosión del vidrio. Este impacto a un nene lo mata, estaba lleno de criaturas, no entiendo qué hace la gente llevando bebés, ya se sabía que podía pasar esto".

En cuanto a la identidad de los agresores, Mercatante señaló: "No sé quiénes son los encapuchados. O son personal policial o son fuerza de choque de La Libertad Avanza". La situación generó preocupación por la seguridad de los asistentes, especialmente de los niños presentes en el acto.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD