El periodista de América TV Cristian Mercatante fue víctima de una agresión mientras cubría el cierre de campaña del presidente Javier Milei en el partido de Moreno, el miércoles por la noche. Las imágenes difundidas muestran al cronista con el rostro ensangrentado tras el ataque.

Al día siguiente, Mercatante habló sobre el incidente en el programa Desayuno Americano, donde trabaja como cronista. "Estoy cansado, me levanté a las 5 de la mañana, adrenalina pura. No estoy dolorido", comentó al relatar lo ocurrido.

El periodista explicó que la agresión provino de un grupo de encapuchados que se ubicaban detrás de la garita policial durante el acto. "Eran tipos grandotes, yo pensaba que era fuerza de choque de La Libertad Avanza, les pregunté si eran personal policial, pero no respondieron. Solo se movieron ante la llegada de Milei", precisó.

Sobre el momento del impacto, describió: "Sentí como una piña, pero escuché la explosión del vidrio. Este impacto a un nene lo mata, estaba lleno de criaturas, no entiendo qué hace la gente llevando bebés, ya se sabía que podía pasar esto".

En cuanto a la identidad de los agresores, Mercatante señaló: "No sé quiénes son los encapuchados. O son personal policial o son fuerza de choque de La Libertad Avanza". La situación generó preocupación por la seguridad de los asistentes, especialmente de los niños presentes en el acto.