Lunes 08 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Siniestro vial

Cutral Co: Chocó un auto estacionado, volcó y fue hospitalizado

Un Nissan March impactó contra un Toyota Etios estacionado en la esquina de Alem y Chubut y provocó el vuelco. El conductor es un adulto mayor.

Por Nicolás Alvarez
Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 19:49
El Nissan March chocó con un Etios estacionado y volcó. Foto: Cutral Co al instante.

Este lunes a las 14:30, un accidente de tránsito en la intersección de las calles Alem y Chubut dejó como saldo a un hombre trasladado al hospital. El hecho involucró a un Nissan March que volcó tras impactar contra un Toyota Etios estacionado.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Cutral Co, el siniestro ocurrió cuando el Nissan March circulaba de norte a sur por calle Alem y colisionó con un Toyota Etios que estaba detenido. Producto del impacto, el March volcó y su conductor, un adulto mayor, debió ser asistido por una ambulancia y trasladado a un centro de salud.

Intervención de Bomberos y daños materiales

Una dotación de cuatro integrantes de Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar para asistir al herido, controlar el vehículo volcado y asegurar la zona. El Toyota Etios presentó daños visibles en la rueda trasera izquierda.

