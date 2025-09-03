Tres días antes del doble crimen de Cutral Co hubo una violenta pelea que desató la peor venganza

Tres días antes de que los acribillaran, los dos adolescentes que fueron asesinados en esta ciudad por otros dos jóvenes que fueron detenidos protagonizaron un violento episodio, que pudo haberles costado la vida en ese instante.

Ese encuentro violento fue el que generó las ansias de venganza que signaron aquel encontronazo que se dio el martes 26 del pasado mes de agosto, y terminó de la peor manera: con un pibe de 16 y otro de 18 muertos por las balas de los ahora procesados, que apenas superan los 20 años.

Todo se inició el 23 de agosto por la tarde. Uno de los agresores llegó en un auto dorado hasta los domicilios de los que luego asesinaron, y efectuó disparos de arma de fuego, sin causar víctimas. En represalia, Piovesan y Riquelme (las posteriores víctimas) hicieron lo mismo, también sin herir a nadie.

Tres días más tarde se dio la secuencia mortal. Fue el 26 de agosto a las 2 de la madrugada. Piovesan conducía una motocicleta junto a Riquelme como acompañante, cuando fueron perseguidos por un auto color negro conducido por uno de los presuntos asesinos, en el que también se trasladaba el otro.

En ese contexto, los imputados efectuaron múltiples disparos, que provocaron la muerte de ambos jóvenes: sin poder defenderse, Piovesan recibió tres impactos en la espalda que atravesaron órganos vitales, mientras que Riquelme sufrió dos heridas de arma de fuego, una de ellas en el cuello, de carácter mortal. Luego del hecho, los acusados huyeron del lugar

Otro dato alarmante es que acusaron a uno de ellos por otro intento de homicidio. Ese hecho ocurrió el 17 de agosto, y no se lo había podido acusar debido a que se encontraba en rebeldía.

Antecedentes violentos

El hecho se desarrolló a la medianoche, cuando un muchacho estaba en la vereda de su vivienda tomando alcohol. En ese momento el mayor de los ahora imputados se acercó y efectuó entre 5 y 6 disparos, 3 de los cuales impactaron en la víctima, que debió ser internada debido a la gravedad de las heridas.

Por ese caso le atribuyeron el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor.

Ahora, la Justicia decidió confirmar la prisión preventiva para los dos hombres por las muertes ocasionadas y acusarlos de homicidio doblemente agravado por alevosía y uso de armas de fuego, en calidad de coautores.