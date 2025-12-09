El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada inestable en la provincia de Neuquén, con condiciones de calor intenso, tormentas en horas de la tarde y ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. Neuquén capital y Chos Malal se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas.

Neuquén capital: calor, ráfagas y tormentas fuertes

La capital provincial tendrá una madrugada parcialmente nublada con 21 grados y viento del oeste entre 23 y 31 km/h. Por la mañana el cielo estará algo nublado, con 25 grados y viento leve del sudoeste.

La inestabilidad llegará por la tarde, cuando se esperan tormentas fuertes y una máxima de 34 grados, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Durante la noche continuarán las tormentas aisladas, con 29 grados y ráfagas de hasta 59 km/h desde el oeste.

Zapala: tarde inestable y vientos intensos

En Zapala la madrugada será algo nublada, con 14 grados y viento del oeste. El cielo seguirá parcialmente nublado por la mañana, con 24 grados y viento leve. Durante la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, con 29 grados y viento del sudoeste que podría superar los 50 km/h en ráfagas. La noche se presentará mayormente nublada, con 21 grados y vientos sostenidos del oeste.

San Martín de los Andes: aumento de nubosidad en la cordillera

San Martín de los Andes tendrá una jornada con predominio de nubosidad. La madrugada y la mañana se mantendrán algo nubladas, con temperaturas entre 10 y 16 grados y vientos suaves del oeste. Por la tarde el cielo se tornará mayormente nublado y la máxima será de 23 grados, con ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 50 km/h. La noche seguirá mayormente nublada, con 14 grados y viento del oeste.

Chos Malal: zona con alerta por tormentas

Chos Malal también está bajo alerta amarilla por tormentas, según el SMN. La madrugada será parcialmente nublada con 14 grados y vientos leves del oeste. Por la mañana continuará algo nublado, con 20 grados y vientos más intensos.

Por la tarde pueden registrarse tormentas aisladas, con 29 grados y ráfagas cercanas a los 50 km/h. Hacia la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, con 25 grados y vientos del oeste.