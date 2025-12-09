El Atlético de Madrid logró dar vuelta la historia y consiguió imponerse por 3 a 2 a PSV en Eindhoven, en el marco de la sexta fecha de la Champions League, Guus Til y Ricardo Pepi marcaron para el local, Julián Álvarez, David Hancko y Alexander Sorloth lo hicieronpara el visitante.

Victoria crucial en los aspiraciones por clasificarse directamente a los octavos de final y que contó con un gol del argentino Julián Álvarez, que solo tuvo que empujarla abajo del arco para lograr el empate transitorio en Países Bajos.

El Colchonero le cortó una racha de 14 partidos sin conocer la derrota a PSV y sumó tres puntos claves en busca de los octavos de final del certamen continental. En la primera parte, fue el conjunto local el que comenzó a marcar el ritmo y aprovechó la chance más clara que tuvo. Couhaib Driouech le ganó en velocidad a Nahuel Molina por derecha y le dejó servido el gol a Til, que solo tuvo que empujar la pelota para el 1 a 0 a los 10 minutos. A partir de ese momento, el Colchonero empezó a crecer y el PSV se fue desdibujando con el correr de los minutos.

Los comandados por Peter Bosz salieron varias veces mal de abajo y a los 37 minutos fue cuando lo pagaron caro. Giuliano Simeone robó la pelota, Sorloth asisitió a Julián y el delantero decretó el empate en uno con el que se fueron al entretiempo.

El Colchonero siguió con su estilo de juego en el arranque del complemento .y rápidamente tuvo premio doble para dar vuelta el partido. En primera instancia fue Hancko que aprovechó un rebote del arquero del conjunto local y cruzó su remate para poner el 2 a 1 a los 52 minutos Solo habían transcurrido cuatro minutos y Julián dejó solo a Pablo Barrios, quien colocó un centro muy preciso para que Sorloth ponga el 3 a 1 en Países Bajos.

Cuando ya estaba dos goles debajo en el marcador, PSV sintió un atisbo de rebeldía y empezó a ganar terreno de a poco, pero fallaba en el último toque. A los 85 minutos Ivan Perisic sacó un tiro de esquina muy peligro y Pepi entró solo por atrás para decretar el 2-3. Con el tiempo cumplido, Armando Obispo tuvo una chance inmejorable. El defensor entró solo al área chica y definió mal cuando tenía todo para poner el empate agónico en el Estadio Philips.

Esta victoria deja al Colchonero en puesto de clasificación a octavos de final, mientras que el conjunto de Países Bajos está en el pelotón de equipos que disputaría los playoffs. En la próxima fecha, PSV visitará al Newcastle y Atlético de Madrid viajará a Estambúl para enfrentarse a Galatasaray.