Este martes 9 de diciembre se habilitó la inscripción para la prueba competitiva de 10 kilómetros de la 40ª Edición Corrida de Cipolletti, uno de los acontecimientos deportivos más convocantes de la Patagonia y que año a año reúne a corredores de distintos puntos del país y del extranjero. El Municipio lanzó un cupo promocional limitado con valores especiales y confirmó que la competencia tendrá su gran noche el próximo 7 de marzo de 2026.

Se trata del tramo competitivo que tradicionalmente entrega la imagen deportiva más fuerte de la Corrida, con presencia de deportistas profesionales, corredores amateurs, equipos de running de la región y atletas extranjeros que llegan especialmente a la ciudad valletana rionegrina para medirse en un circuito oficial y homologado.

Inscripciones: cupo y precio promocional para La Corrida

Desde hoy ya es posible anotarse de manera online a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Cipolletti. Para la instancia inicial se habilitaron 200 cupos promocionales a un valor de 35.000 pesos, correspondiente a tarifa 2025. Una vez agotados, el precio se actualizará a los valores previstos para 2026. El municipio recomendó no demorar, dado que históricamente los lugares competitivos suelen agotarse en pocas semanas, especialmente en ediciones especiales como la que viene.

La inscripción incluye kit del corredor, entrada en calor, servicio de guardarropa, puntos de hidratación y cobertura organizativa durante todo el recorrido nocturno.

Quiénes pueden participar y categorías

La Corrida contempla amplias divisiones para asegurar participación inclusiva y competitiva. Tanto en masculino y femenino, juveniles (15 a 19 años), mayores (20 a 34 años), Pre Veteranos (35 a 39 años), veteranos A (40 a 44 años), veteranos B (45 a 49 años), veteranos C (50 a 54 años), veteranos D (55 a 59 años), veteranos E (60 a 64 años), veteranos F (65 a 69 años), veteranos G (70 en adelante). También habrá categorías Silla de ruedas y No videntes, en este último caso con acompañante identificado por la organización.

La Corrida, una carrera con historia

La Corrida de Cipolletti nació el 12 de marzo de 1986 con apenas 70 participantes y con el atleta Julio Gómez como su primer ganador. Desde 1991 comenzó a atraer corredores de Chile, Brasil y otros países, convirtiéndose en un clásico del calendario atlético y un punto de referencia para la región patagónica.

Desde 2017 el circuito está homologado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), lo que permite a los atletas registrar marcas válidas para el ranking oficial. Actualmente forma parte del Circuito Nacional y suma puntos para el ranking mundial.

La edición del año pasado superó los 850 atletas competitivos y consagró a figuras regionales e internacionales. En masculino, Jerónimo Wendell (Brasil) se quedó con el mejor tiempo, seguido por Sebastián Barbosa (Colombia) y olímpico chubutense Joaquín Arbe (Argentina). Entre las mujeres, Renata Dolarhe y Sandra Gómez (ambas de Buenos Aires) junto a Susanne De Araujo (Brasil) completaron el podio.

El intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler confirmó que la edición aniversario se realizará el sábado 7 de marzo de 2026, desde las 20 para la prueba familiar y a las 21.30 para los 10K. Será una jornada especialmente preparada para celebrar cuatro décadas de la prueba.

La organización adelantó que el objetivo para esta edición será llegar a los 20.000 inscriptos, en la prueba recreativa, con entrega de remera oficial para todos. “Queremos que la ciudad viva una fiesta deportiva histórica”, indicaron desde el área de Deportes. Las inscripciones para la prueba familiar se abrirán próximamente.

Actividades previas

En el marco del 40° aniversario también se desarrollará, la 2° Milla Urbana Nocturna el 6 de febrero del 2026, 2° Corrida para Mascotas el 7 de marzo y la 10° edicióndel Congreso de la Actividad Física – 5 y 6 de marzo

Con la inscripción ya habilitada, la cuenta regresiva está en marcha para una Corrida que promete reunir miles de corredores y un marco de público que, como cada año, transforma a Cipolletti en escenario deportivo nacional.