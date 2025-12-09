El Prefederal de básquet está disputando sus finales para conocer al nuevo campeón de una de las competencias más importantes de la región. En el segundo cotejo entre Perfora y Pacífico, un acto de violencia provocó la suspensión del juego faltando 2 minutos, derivando a su resolución al tribunal.

En poco menos de dos semanas, dos actos de violencia prendieron las alarmas dentro del básquet zonal, primero un enfrentamiento entre hinchas en las afuera de La Caldera en el Independiente vs Perfora, y ahora dentro del estadio “Piti” Claris, donde un hincha del Verde agredió a Gustavo Maranguello, jugador de Pacífico.

“Esto le hace mal a nuestro deporte y aleja a la familia de la cancha”, sostuvo Guillermo Pérez, presidente de la Federación, quien agregó “Acá debemos sentarnos en una mesa toda y poner puntos y ver qué camino queremos tomar. En el comité no vamos a permitir que pasen estas cosas”.

“Estamos hablando con todos los presidente para antes de fin de año realizar una reunión y ver qué camino vamos a tomar porque no podemos seguir así. Tenemos un torneo muy lindo y no pueden ganar los violentos. Tenemos que hacernos cargo todos de la parte que nos toca”.

Para esta temporada, el básquet zonal determinó que no es obligatoria la policía en los estadios, pero los últimos hechos originaron que la presencia sea obligatoria. Ante esto, el presidente resaltó que se debe ver “En que nos equivocamos, nosotros desde el comité lo tenemos claro y no vamos permitir que los violentos ganen y que la familia se aleje de las canchas”.

Por lo pronto, el fallo del segundo partido de las finales del Prefederal está sujeto a lo que diga el tribunal de disciplina, que trabaja bajo las normativas de la CAB. No se descarta que los juegos restantes se disputen a puertas cerradas.

Nota completa: