Centenario: intentaron incendiar una casa con una bomba molotov

Un incendio se desató este martes 9 durante la madrugada en una casa ubicada en las calles Formosa y Puerto Madryn, en Centenario. Según confirmaron fuentes policiales, el origen fue una bomba tipo molotov arrojada contra una ventana de la propiedad.

Bomberos Voluntarios de Centenario y efectivos de la Comisaría Quinta intervinieron en el lugar para controlar el fuego, que provocó daños en una ventana, parte del techo y mobiliario del interior. En la escena se detectó un fuerte olor a nafta, un candado cortado y una reja forzada.

La propietaria ya había sido agredida

La casa pertenece a una joven que permanece internada en un hospital de Neuquén desde el pasado fin de semana. La mujer había sido víctima de una agresión por parte de un grupo de personas en el mismo sector donde ocurrió el ataque.

Vecinos del barrio expresaron preocupación ante reiterados episodios de violencia e intentos de usurpación en la zona. Según señalaron, en varias oportunidades debió intervenir la policía, aunque no se registraron personas demoradas.

Investigaciones y denuncias en curso

Fuentes policiales confirmaron que existen varias denuncias previas por agresiones en la vía pública en el barrio Juan Manuel de Rosas II. Los testimonios apuntan a las mismas personas que residirían en el sector y que estarían relacionadas con este último ataque.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Quinta y de la fiscalía correspondiente, que analizan los hechos en el marco de una posible escalada de violencia barrial.