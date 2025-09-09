Este martes a la madrugada, un tiroteo perturbó la tranquilidad del barrio Vista Hermosa II en Centenario. Los vecinos, alarmados por los fuertes ruidos, alertaron rápidamente a la Comisaría 52, que acudió al lugar para investigar lo sucedido.

​​Al llegar, los agentes encontraron varios casquillos en la vía pública. Dada la magnitud del incidente, se solicitó la presencia del Departamento de Criminalística y de la Oficina de Investigaciones Periféricas II para realizar un reconocimiento exhaustivo del lugar. Durante la inspección, se encontraron 21 cartuchos percutidos calibre 9 mm, los cuales fueron incautados y puestos bajo cadena de custodia para su análisis.

Algunos residentes mencionaron que se han registrado situaciones similares en otras madrugadas, aunque aseguraron que un evento de esta naturaleza no ocurría desde hacía semanas. Según informó Centenario Digital, afortunadamente, en esta ocasión no se dispararon contra viviendas, lo que evitó daños materiales ni víctimas. Sin embargo, la comunidad sigue preocupada por la frecuencia de estos episodios de violencia.

Un barrio en silencio

A pesar de la gravedad del suceso, los vecinos se mostraron reacios a proporcionar información personal a las autoridades por temor a posibles represalias. Ninguno de los testigos quiso presentar una denuncia, lo que refleja el clima de miedo e inseguridad que persiste en la zona. Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del ataque.