Robó en Viedma acompañado de dos adolescentes y ahora pasará cuatro años preso

Esta mañana se realizó una audiencia de procedimiento abreviado, en la que la acusación y el abogado de un hombre, coincidieron en la solicitud de imponerle cuatro años de prisión efectiva por considerarlo responsable de un robo perpetrado en una vivienda ubicada sobre la costanera de Viedma, el 18 de marzo pasado.

La Fiscalía explicó que el acusado, junto a dos menores de edad, uno de los cuales no pudo ser identificado, ingresó a la vivienda a las 3 de la mañana y mientras uno ataba y amenazaba a su propietaria, los otros revisaban el lugar del que huyeron llevando consigo dinero en efectivo y distintos elementos de valor.

La investigación analizó la evidencia recabada por la Unidad Operativa de Investigación del Ministerio Público y el Gabinete de Criminalística, a la que se sumaron entrevistas a la víctima y a agentes policiales. Fue fundamental en este sentido, las pericias odorológicas positivas que se realizaron a diversos elementos secuestrados en la vivienda con las muestras tomadas al imputado y las intervenciones telefónicas obtenidas en el contexto de otra causa penal, en las que el propio acusado admitía estar organizando el robo.

Asimismo, la Fiscalía solicitó cuatro años de prisión efectiva por el delito de robo agravado por uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada; por haber sido cometido en poblado y en banda y por la participación de menores de 18 años. El acusado no tiene antecedentes penales y el arma utilizada no pudo ser hallada. El juez dispuso que el joven permanezca en prisión preventiva hasta que la sentencia obtenga firmeza.