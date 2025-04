Habló el abogado del ruso líder de la secta y acusado por trata de personas

Leonardo Chaparro, uno de los abogados de Konstantine Rudnev, el ruso acusado por trata de personas; habló con Mejor Informado. Aseguró que no los dejan "asumir la defensa" y que presentaron un escrito, aunque el juez pide que aporten información sobre quién los contrató. "Sin ese dato se niegan a habilitarlos como defensores", expresó y agregó que "entre lunes y martes volveremos a insistir con otra presentación”.

Chaparro es uno de los abogados que pretende asumir el patrocinio de Konstantine Rudnev, el ex soldado ruso y presunto líder de una secta que días atrás fue detenido en Bariloche, y ahora está encarcelado en Rawson, imputado en una causa de trata.

Chaparro es socio de otro colega, Leopoldo Murúa. Este último contó que para pedirles que defendieran a Rudnev y a Tamara Saburova (su presunta pareja) los llamaron desde Europa. Y que los honorarios se los pagará desde allí una persona de la que reservaron el nombre. Ahora, la justicia se niega a admitirlos como defensores si no revelan ese dato.

Identidad bajo reserva

“Quien nos contrató no quiere que se haga pública su identidad, para que no se lo vincule a la investigación y se entorpezca todo. Así que respetaremos ese pedido y no revelaremos su nombre” aseguró Chaparro.

El profesional explicó que está radicado en Bariloche desde hace más de 10 años, aunque viaja con asiduidad a Buenos Aires. Allí está instalado su socio, Murúa.

“Como no pudimos, aún, asumir como defensores, no nos dejaron participar de la audiencia de formulación de cargos que se desarrolló en Bariloche” lamentó.

Caza de brujas

Además denunció una situación que, según él, se está viviendo a nivel país desde que esta investigación se hizo pública.

“Hay una caza de brujas de ciudadanos rusos” dijo Chaparro. “El viernes hablé con la embajada de la Federación Rusa y ellos ofrecieron ayuda, en la medida de sus posibilidades. Es que muchos se comunicaron denunciando esa persecución, motivada por la desconfianza que despertó la publicidad que ha tenido esta causa. Los hoteles no quieren recibirlos, no les ofrecen servicios turísticos, en varios restaurantes fueron discriminados. Es terrible lo que están viviendo las personas de esa nacionalidad” alertó, preocupado.