Un vuelco ocurrido el miércoles en el kilómetro 1080 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Potrerillos, Mendoza, terminó en tragedia con la muerte de un niño de 6 años y la grave internación de su madre. El accidente paralizó totalmente el tránsito en esta importante vía del corredor internacional y activó un amplio operativo de emergencia.

El vehículo involucrado, un Chevrolet Corsa con dos ocupantes, circulaba en dirección este-oeste cuando la conductora, una mujer de 32 años, perdió el control del auto. El automóvil volcó sobre la banquina, a unos 15 metros de la calzada, hecho que está siendo investigado para determinar las causas exactas.

Los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación por más de una hora para salvar al niño, pero no lograron revertir el cuadro y el menor falleció en el lugar tras recibir RCP, según informaron fuentes oficiales. Por su parte, la mujer quedó atrapada en el interior del vehículo y sufrió politraumatismos, fractura de tobillo y un traumatismo encéfalo craneano.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza confirmó que la madre fue trasladada en estado grave e inconsciente al Hospital Central de la capital provincial. Ambos serían oriundos de Mendoza y se presume que se dirigían hacia Uspallata.

Testigos indicaron que el operativo de emergencia incluyó varias ambulancias y un despliegue policial para asegurar la zona y asistir a las víctimas. El tránsito en la Ruta 7 permaneció suspendido mientras se realizaban las tareas de rescate, provocando demoras en el paso internacional y recomendándose evitar la zona hasta la normalización del tránsito.

Accidente en Ruta 7 en Mendoza deja un niño muerto y su madre grave

En paralelo, otro accidente se produjo esa misma mañana en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1109, también en Potrerillos. Un automóvil con cuatro personas, todas oriundas de Chile, desbarrancó tras perder el control. Cuatro personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad y fue trasladada en helicóptero policial. Este segundo vuelco también ocasionó el corte total de la ruta y movilizó a equipos de rescate y sanitarios.