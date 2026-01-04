Un hombre de 33 años fue detenido acusado de provocar el incendio del árbol de Navidad instalado en la peatonal Sarmiento, uno de los principales paseos comerciales y turísticos de la ciudad de Mendoza.

Según trascendió, el sospechoso fue identificado como Gonzalo Emmanuel Vídela Castro y fue detenido durante la noche del viernes, luego de una serie de tareas investigativas.

Investigación judicial y pruebas clave

La detención se concretó tras un operativo dirigido por la fiscal correccional Giselle Lana. El acusado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, donde será imputado por el delito de incendio doloso.

La causa quedó a cargo de la fiscal Mónica Fernández Poblet, quien continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.

Cámaras y testimonios

Entre las pruebas analizadas se incluyen registros de cámaras del Centro Estratégico de Operaciones, imágenes de cámaras privadas y testimonios de personas que se encontraban en la zona al momento del hecho.

El incendio provocó daños en la estructura del árbol, ubicado en un punto céntrico y de alta circulación.

Hipótesis sobre el trasfondo del ataque

Medios locales indicaron que el episodio podría estar vinculado a protestas de sectores antimineros. En ese sentido, los investigadores analizan si el incendio fue parte de una acción planificada y no un hecho aislado o espontáneo.

Además, la investigación evalúa la posible participación de otras personas y el contexto del ataque en el marco de manifestaciones contra la actividad minera en la provincia de Mendoza.