A casi dos meses del inicio del incendio en el Parque Nacional Los Alerces, la lluvia de estos días aplacó un poco la intensidad de las llamas colaborando con un alivio temporario al arduo trabajo de los brigadistas. Casi 45.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego, sumando las que afectó el incendio de Puerto Patriada.

A principios de enero, diez brigadistas neuquinos se sumaron al combate en territorio chubutense, llegando a un total de 35 desplegados en la zona. Además, siete móviles terrestres formaron parte al esquema logístico. Este aporte del gobierno provincial mediante la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos buscó aliviar la presión sobre los equipos que trabajan en condiciones complejas.

Este alivio también se ve reflejado con asistencia médica. Un grupo de profesionales de Cutral Co y Neuquén capital viajó para brindar ayuda directa a quienes se encuentran en la primera línea del combate del fuego.

La iniciativa está liderada por la podóloga Miriam Álvarez, quien con el resto de los profesionales armaron un consultorio improvisado en Cholila. Allí ofrecen servicios de podología, enfermería y masajes para brigadistas, bomberos y trabajadores afectados a las tareas de control y extinción de los incendios.