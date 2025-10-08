Aníbal Lotocki será indagado por la muerte de Silvina Luna tras aplicarle inyecciones de PMMA

La causa por la muerte de Silvina Luna dio un nuevo paso que podría marcar un antes y un después en la búsqueda de justicia. El fiscal Pablo Turano solicitó que se indague a Aníbal Lotocki, el médico señalado por haberle aplicado inyecciones de PMMA en 2011, al considerar que su falta de seguimiento fue determinante en el deterioro de la salud de la víctima.

Según las conclusiones de la pericia médica, los granulomas generados por el producto utilizado desencadenaron un cuadro de hipercalcemia e insuficiencia renal, dos afecciones graves que se agravaron con el paso del tiempo y que finalmente provocaron la muerte de Silvina Luna.

El documento pericial sostiene que las consecuencias del procedimiento eran previsibles y que una intervención médica oportuna podría haber evitado la evolución fatal. Por ello, el fiscal Turano busca determinar si la omisión del cirujano constituye un acto de negligencia profesional con peso penal.

La noticia fue difundida por el periodista Ángel de Brito a través de su cuenta en la red social X, donde detalló que el pedido de indagatoria se basa en la falta de reacción de Aníbal Lotocki ante los efectos adversos del material inyectado. Su publicación generó un fuerte impacto entre los seguidores del caso, que desde hace meses reclaman justicia.

Este nuevo movimiento judicial se suma a las pruebas y declaraciones ya incorporadas al expediente, donde peritos especializados analizaron las características del PMMA y los daños que puede provocar su uso indebido en el cuerpo humano. Las conclusiones coinciden en que el seguimiento posterior al procedimiento fue insuficiente.

Mientras tanto, el fiscal Turano continuará con la instrucción de la causa, y se espera que en las próximas semanas se definan los pasos a seguir, incluyendo la citación formal del cirujano para declarar ante la justicia.

En paralelo, los abogados de la familia de Silvina Luna sostienen que este avance representa un acto de reparación simbólica y una señal de esperanza tras años de lucha y reclamos públicos.

En redes sociales, el caso volvió a ocupar el centro de la conversación. Cientos de usuarios expresaron su indignación y acompañaron a la familia en su pedido de verdad y justicia, un clamor que sigue más vigente que nunca.