Un joven con antecedentes por robo rompió las rejas de una iglesia evangélica del barrio Nuevo, en General Roca, y se llevó un parlante de gran tamaño, pero terminó atrapado luego de quedar expuesto en vivo y en directo por las cámaras del 911 RN Emergencias, que registraron toda la secuencia del golpe nocturno. Un operador dio aviso a la Policía, que lo detuvo después de una breve persecución.

El hecho ocurrió en plena madrugada de hoy, poco antes de las 3 de la mañana, cuando el barrio dormía y la iglesia estaba cerrada. Sin embargo, el joven no pasó desapercibido. Al operador le llamó la atención que llegó en bicicleta, la dejó apoyada contra una garita de colectivo y avanzó hacia el templo, que estaba vacio. Segundos después, el joven forzó las rejas de una de las puertas, se metió en el interior y desapareció de escena por un momento.

Luego, la imagen que lo delata todo. El muchacho salió del edificio cargando un bulto grande, negro, claramente pesado. Es un parlante. Se nota en el video cómo le cuesta maniobrarlo. Miró a los costados, volivó sobre sus pasos, levantó la bicicleta y, con dificultad por el tamaño del botín, se subió y arrancó pedaleando por calle San Juan, torpe, lento y expuesto.

Mientras tanto, del otro lado de la pantalla, un operador del 911 observó cada movimiento. No era una sospecha, sino un robo en curso. La escena quedó registrada y la alerta se activó de inmediato. El seguimiento continuó mientras el ladrón intentó perderse en la madrugada roquense.

Sin embargo, el golpe no terminó ahí. Minutos más tarde, el joven regresó a la misma zona, quizás confiado, quizás apurado por algo que salió mal. Esa vuelta resultó clave. Cuando intentó repetir la maniobra, ya hay móviles en camino y el cerco se cerró.

La detención se concretó a pocas cuadras. El parlante robado fue recuperado y la bicicleta quedó secuestrada. El botín, que había sido sacado del interior de la iglesia tras romper las rejas, quedó a manos de la Policía. El joven, en cambio, terminó detenido a disposición de la Justicia que le formulará cargos por hurto.