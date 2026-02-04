Desde el Servicio Meteorológico Nacional se ha emitido una Alerta Amarilla por lluvias para la tarde y noche de este miércoles en el corredor cordillerano de la provincia de Neuquén. Se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores estimados de acumulación entre 10 y 25 mm, pudiendo registrarse montos superiores en forma puntual.

“Tenemos una alerta vigente por lluvias de variada intensidad principalmente para el corredor cordillerano del sur, centro y norte de la Provincia, desde San Martín de los Andes hasta Coyuco - Cochico y el Departamento Minas”, señaló Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil.

Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada por los canales oficiales, tanto de la secretaría de Emergencias como del ministerio de Seguridad. Principalmente, se recomienda evitar la exposición durante la tarde y la noche del miércoles. También se insta a evitar los desplazamientos en rutas, si no es por emergencias. En lo posible, desarrollarlos durante la jornada del jueves, en la cual se prevén condiciones mucho más estables.

“Estamos teniendo períodos fríos en cordillera. Se esperan bajas temperaturas e inestabilidad hasta el fin de semana, por lo que la gente también debe prever esta situación”, agregó Cruz. Para el resto de la provincia se esperan lluvias débiles.

Se recuerden los números telefónicos necesarios en estos casos, los cuales funcionan en toda la provincia: