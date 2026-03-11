La banda de rock La Renga anunció que los dos recitales que tenía programados para el 2 y 4 de abril en el estadio de Club Atlético Huracán serán finalmente realizados en el Parque de la Ciudad, ubicado en el sur de Buenos Aires.

Esta modificación se produjo tras la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de suspender los eventos en el estadio Tomás A. Ducó, medida que responde a preocupaciones de seguridad luego del derrumbe de una losa en un edificio en construcción cercano al estadio.

Del estadio de Huracán al Parque de la Ciudad

Ante esta situación, la producción del grupo y las autoridades porteñas acordaron trasladar los conciertos a un espacio con capacidad para albergar a gran cantidad de público, evitando así la cancelación de los shows.

La Renga confirma recitales en Parque de la Ciudad tras suspensión en Huracán

Desde la organización informaron que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas en el Parque de la Ciudad. Además, indicaron que podrían habilitar la venta de entradas remanentes si hay disponibilidad.

Este cambio de lugar permitirá que La Renga mantenga su esperado regreso a los escenarios porteños, prometiendo ser uno de los recitales más convocantes del rock argentino en las próximas semanas.