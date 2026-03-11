¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 11 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Recitales en Buenos Aires

La Renga confirma dos shows en el Parque de la Ciudad tras suspensión en Huracán

Los recitales previstos para el 2 y 4 de abril en el estadio de Huracán fueron trasladados al Parque de la Ciudad por medidas de seguridad. Las entradas adquiridas mantienen su validez y podría haber remanentes disponibles.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 13:34
PUBLICIDAD
La Renga confirma recitales en Parque de la Ciudad tras suspensión en Huracán

La banda de rock La Renga anunció que los dos recitales que tenía programados para el 2 y 4 de abril en el estadio de Club Atlético Huracán serán finalmente realizados en el Parque de la Ciudad, ubicado en el sur de Buenos Aires.

Esta modificación se produjo tras la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de suspender los eventos en el estadio Tomás A. Ducó, medida que responde a preocupaciones de seguridad luego del derrumbe de una losa en un edificio en construcción cercano al estadio.

Del estadio de Huracán al Parque de la Ciudad

Ante esta situación, la producción del grupo y las autoridades porteñas acordaron trasladar los conciertos a un espacio con capacidad para albergar a gran cantidad de público, evitando así la cancelación de los shows.

La Renga confirma recitales en Parque de la Ciudad tras suspensión en Huracán

Desde la organización informaron que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas en el Parque de la Ciudad. Además, indicaron que podrían habilitar la venta de entradas remanentes si hay disponibilidad.

Este cambio de lugar permitirá que La Renga mantenga su esperado regreso a los escenarios porteños, prometiendo ser uno de los recitales más convocantes del rock argentino en las próximas semanas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD