La Justicia federal confirmó la identificación de restos humanos pertenecientes a 12 víctimas del terrorismo de Estado, hallados durante excavaciones realizadas en las cercanías del ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba.

El anuncio fue realizado por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien explicó que los nombres de las personas identificadas no serán difundidos públicamente hasta que se concrete la notificación formal a los familiares. Los restos fueron recuperados en el marco de tareas de búsqueda e identificación impulsadas por organismos judiciales y equipos especializados que trabajan desde hace años en distintos puntos vinculados al accionar represivo de la última dictadura.

De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, los análisis se realizaron mediante estudios genéticos comparativos, que permiten cruzar la información obtenida de los restos con bases de datos de familiares de personas desaparecidas. Las excavaciones se desarrollaron en sectores cercanos al predio donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos, que operó durante la dictadura militar y por donde pasaron miles de detenidos ilegales.

En paralelo, continúan los análisis de otros restos recuperados en el mismo operativo, con el objetivo de avanzar en nuevas identificaciones que permitan reconstruir la identidad de más víctimas.