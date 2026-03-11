¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 11 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Terrorismo de Estado

Hallazgo histórico: identificaron restos de 12 personas en excavaciones cerca de La Perla

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja confirmó que los restos corresponden a 12 víctimas del terrorismo de Estado halladas en excavaciones realizadas en las cercanías del ex centro clandestino La Perla.

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 13:30
PUBLICIDAD

La Justicia federal confirmó la identificación de restos humanos pertenecientes a 12 víctimas del terrorismo de Estado, hallados durante excavaciones realizadas en las cercanías del ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba.

El anuncio fue realizado por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien explicó que los nombres de las personas identificadas no serán difundidos públicamente hasta que se concrete la notificación formal a los familiares. Los restos fueron recuperados en el marco de tareas de búsqueda e identificación impulsadas por organismos judiciales y equipos especializados que trabajan desde hace años en distintos puntos vinculados al accionar represivo de la última dictadura.

De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, los análisis se realizaron mediante estudios genéticos comparativos, que permiten cruzar la información obtenida de los restos con bases de datos de familiares de personas desaparecidas. Las excavaciones se desarrollaron en sectores cercanos al predio donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos, que operó durante la dictadura militar y por donde pasaron miles de detenidos ilegales.

En paralelo, continúan los análisis de otros restos recuperados en el mismo operativo, con el objetivo de avanzar en nuevas identificaciones que permitan reconstruir la identidad de más víctimas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD