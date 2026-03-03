Un abuelo fue condenado por el Juzgado de Familia de Concordia, Entre Ríos, a pagarle la cuota alimentaria a sus nietos con el 30% de su jubilación debido a que se comprobó que su hijo incumplió reiteradas veces con el pago.

La sentencia se dictó en el marco de una causa iniciada por la madre de los niños y ante reiterados incumplimientos del pago por parte del padre.

Si bien en un principio la Justicia había decidido un aumento de la cuota debido a la falta de pago, el padre ignoró la medida y motivó la intervención judicial contra su progenitor, el abuelo de los niños, en carácter de obligado subsidiario.

En primera instancia, el tribunal había fijado una cuota provisoria equivalente al 15% de los haberes jubilatorios del abuelo, monto que se descontaba automáticamente de su jubilación.

Al dictarse la sentencia definitiva, el magistrado aumentó el porcentaje de pago y estableció una cuota alimentaria equivalente al 30% de los haberes jubilatorios del abuelo.