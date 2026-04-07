El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció la oferta de una recompensa de 20 millones de pesos para quienes proporcionen información que permita la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, ciudadano chileno buscado por la justicia argentina.

Apablaza tiene un pedido de captura nacional e internacional por los delitos de homicidio y secuestro. Según la resolución oficial, la orden fue emitida el 31 de marzo de 2026, y su último domicilio conocido se encontraba en Moreno, Buenos Aires.

La recompensa está destinada a personas que no hayan participado en los hechos y que aporten datos relevantes para la detención de Apablaza. Para ello, se habilitó la línea gratuita 134, perteneciente al Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad.

Recompensa por captura de Galvarino Apablaza en Argentina

El pago del monto ofrecido se realizará en el Ministerio o en un lugar designado por la autoridad responsable, siempre tras un informe que confirme el mérito de la información recibida. Además, se garantiza la confidencialidad de quienes colaboren con datos.

Para reforzar la difusión, la Dirección de Comunicación Institucional fue encargada de distribuir esta información en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional. También se instruyó a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para que publiquen y difundan el afiche oficial que promociona la recompensa.