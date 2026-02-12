¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Dolor en el norte neuquino

Una mujer murió tras un vuelco en la Ruta 43, cerca de Las Ovejas: viajaba sin el cinturón de seguridad colocado

La mujer fue trasladada al hospital de Las Ovejas y luego a Chos Malal, donde falleció por la gravedad de las heridas.

Por Redacción

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 09:19
PUBLICIDAD
Foto FM Las Ovejas

Un trágico siniestro vial en la Ruta Provincial 43, cerca de la localidad Las Ovejas, dejó una víctima fatal este miércoles por la mañana. El accidente ocurrió en la zona conocida como La Laja, cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por una mujer de 38 años, perdió el control y volcó, provocando su muerte horas después.

Según informó el Comisario Inspector Daniel Riba a FM Las Ovejas, la mujer y única ocupante del vehículo, sufrió un derrape que la hizo salir de la ruta, deslizarse hacia la banquina y volcarse de manera violenta.

El vehículo quedó volcado sobre la zona de seguridad, pero la mujer fue despedida del habitáculo debido a la falta de uso del cinturón de seguridad, ya que no se encontraron indicios de su utilización ni de que el airbag se hubiera desplegado, a pesar de la fuerte deformación frontal sufrida por la camioneta.

Tras el accidente, la conductora fue trasladada al hospital de Las Ovejas y, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivada a Chos Malal, donde finalmente falleció en horas de la tarde.

La Comisaría 30 de Andacollo y la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial están a cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD