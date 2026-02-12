Un trágico siniestro vial en la Ruta Provincial 43, cerca de la localidad Las Ovejas, dejó una víctima fatal este miércoles por la mañana. El accidente ocurrió en la zona conocida como La Laja, cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por una mujer de 38 años, perdió el control y volcó, provocando su muerte horas después.

Según informó el Comisario Inspector Daniel Riba a FM Las Ovejas, la mujer y única ocupante del vehículo, sufrió un derrape que la hizo salir de la ruta, deslizarse hacia la banquina y volcarse de manera violenta.

El vehículo quedó volcado sobre la zona de seguridad, pero la mujer fue despedida del habitáculo debido a la falta de uso del cinturón de seguridad, ya que no se encontraron indicios de su utilización ni de que el airbag se hubiera desplegado, a pesar de la fuerte deformación frontal sufrida por la camioneta.

Tras el accidente, la conductora fue trasladada al hospital de Las Ovejas y, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivada a Chos Malal, donde finalmente falleció en horas de la tarde.

La Comisaría 30 de Andacollo y la Fiscalía de la V Circunscripción Judicial están a cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro.