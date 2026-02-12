En el comienzo de una nueva fecha del fútbol argentino, River visita desde las 21.15 a Argentinos Juniors por la quinta jornada del Torneo Apertura en busca de una nueva victoria que lo haga olvidar dura caída sufrida ante Tigre. En un choque que significará el reencuentro de Enzo Pérez con Marcelo Gallardo y sus ex compañeros, el Muñeco realizaría dos variantes para jugar ante el Bicho, además de la noticia de que Franco Armani continuará sin jugar.

El encuentro en La Paternal será transmisión del Grupo Prima Multimedios a partir de las 20 por Mitre Patagonia 90.5.

En cuanto al once del DT para recuperarse de la derrota del fin de semana, uno de los cambios será obligado ya que no podrá contar con Fausto Vera, que fue expulsado contra Tigre. Su lugar lo ocuparía Giuliano Galoppo, que jugará su primer encuentro de titular en 2026. Por otra parte, Marcos Acuña retornaría al once en lugar de Matías Viña.

Con respecto al caso Armani, tras su desgarro en el sóleo en la pretemporada en San Martín de los Andes le siguió una inflamación en el tendón de aquiles, por lo que pese haber entrenado a la par de sus compañeros, el capitán aún no tiene el alta médica y Gallardo prefiere esperar su vuelta al 100%, es por eso que el titular seguirá siendo el juvenil Santiago Beltrán, que pese al 1-4 del pasado encuentro venía de acumular tres vallas invictas.

River va a La Paternal urgido tras la dura derrota ante Tigre del fin de semana.

Del otro lado, Argentinos no tuvo un buen inicio en 2026 y el duelo ante River será una prueba clave antes de su debut en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Guayaquil, el próximo miércoles en Ecuador. El Bicho ya quedó quedó eliminado en la Copa Argentina ante Midland, y solamente ganó un partido en este Torneo Apertura, por lo que está fuera de puestos de playoffs en la Zona B. Pese a eso, Nicolás Diez mantendría la base del equipo que viene parando, con Enzo Pérez entre los titulares en lo que será un encuentro particular por su vuelta a verse las caras con el Millonario, su ex DT y sus ex compañeros.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Diego Armando Maradona

Árbitro: Andrés Merlos.