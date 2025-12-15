Esta mañana se registró un grave accidente vial en Plaza Huincul, antes de las 8.30 en la avenida Benito Pérez, entre Santiago Antón y Jorge Dompi, en el barrio Altos del Sur. Como resultado un hombre falleció y el otro se encuentra internado en grave estado en el hospital local.

El Comisario Walter Troncoso relató que acudieron al lugar del hecho tras ser alertados, donde encontraron que una moto de 150 centímetros cúbicos había tenido un accidente. En la misma viajaban dos hombres, uno de 37 años y otro de 39, en sentido oeste-este.

Al llegar encontraron a estas dos personas inconscientes, por lo cual el personal policial pidió una ambulancia y los trasladaron hasta el nosocomio local. Mientras tanto se preservó el lugar y se realizaron las diligencias pertinentes.

Pasados unos minutos fueron informados de que el hombre de 39 años había fallecido en el hospital debido a sus graves lesiones. En cuanto al segundo, se encuentra siendo atendido aunque adelantaron que su salud está comprometida. Este se encuentra internado en la localidad, esperando si evoluciona o si deben trasladarlo a otro centro médico de mayor complejidad.

Por el momento se desconoce cómo fue la mecánica del hecho aunque afirmaron que no hubo participación de terceros. Aparentemente, el conductor habría perdido el equilibrio y provocó el siniestro, suponen que podrían haber chocado contra un árbol.

El Comisario adelantó que las pericias serán las que determinen cómo fue el hecho. Adelantó que en el lugar se encontraron dos cascos pero que no se sabe si los tenían colocados, por lo cual se pidieron testigos para corroborar esto.

Ya se le dio intervención a la Fiscalía Única de Cutral Co y continuó trabajando con las dirigencias pertinentes la Division Tránsito Plaza Huincul.