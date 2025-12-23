La investigación por la tragedia ocurrida el 16 de diciembre de 2023 en el club Bahiense del Norte, en Bahía Blanca, sumó en las últimas horas un nuevo y sensible avance. La Justicia allanó la vivienda de Leandro Ginóbili, presidente de la institución y hermano del exbasquetbolista Manu Ginóbili, con el objetivo de secuestrar y analizar su teléfono celular.

El procedimiento fue llevado adelante por la DDI, por orden del fiscal Cristian Aguilar, quien busca acceder al contenido del dispositivo en el marco de la causa que investiga el derrumbe del gimnasio del club durante un violento temporal, hecho que provocó la muerte de 13 personas.

Ginóbili ya declaró como imputado el pasado 10 de diciembre y enfrenta una acusación por estrago culposo, ya que el fiscal considera que habría ignorado advertencias previas que permitían anticipar el colapso del muro que se desplomó aquella noche.

Desde la defensa cuestionaron la medida. El abogado Sebastián Cuevas sostuvo que el teléfono “fue abierto voluntariamente en audiencia y exhibido sin impedimentos”, por lo que manifestó no comprender el objetivo del allanamiento ni el motivo de la diligencia dispuesta por la fiscalía.

El avance de la causa se aceleró en los últimos días, luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara que toda la Comisión Directiva del club declarara de manera simultánea. Durante esas audiencias, el fiscal pidió que los dirigentes exhibieran los chats y comunicaciones posteriores a la tragedia.

De ese análisis surgieron audios y mensajes que despertaron sospechas. Según fuentes judiciales, el fiscal detectó posibles contactos entre miembros del club y peritos oficiales que intervinieron en la causa, lo que abrió interrogantes sobre el proceso de elaboración de los informes técnicos.

El foco está puesto en el contraste entre el primer peritaje realizado tras el derrumbe, que fue contundente y crítico sobre la construcción del gimnasio, y una ampliación del informe presentada en marzo de 2024, firmada por los mismos peritos, cuyo contenido resultó notablemente más leve.

La fiscalía intenta reconstruir qué ocurrió entre ambos informes, si existieron reuniones o contactos indebidos y qué motivó el cambio de enfoque en las conclusiones técnicas. Los mensajes incorporados recientemente al expediente reforzaron estas dudas y derivaron en nuevas medidas de prueba.

En ese contexto, el análisis del celular de Ginóbili aparece como una pieza clave para determinar responsabilidades en una de las tragedias más graves de los últimos años en Bahía Blanca, mientras la causa sigue avanzando y crece la polémica en torno a los peritajes y las posibles maniobras posteriores al derrumbe.