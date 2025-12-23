Choele Choel quiere hacer historia con tenedor y orgullo propio, un proyecto de ordenanza propone declarar a la ciudad rionegrina como la Capital del Revuelto de Gramajo, el plato argentino que nació en plena Campaña al Desierto y que hoy recorre el mundo, pero que, según sostienen documentos históricos, tiene raíces bien patagónicas.

La iniciativa fue presentada por el concejal Darío Castro, quien puso sobre la mesa una idea tan potente como identitaria: reconocer oficialmente que el Revuelto de Gramajo nació en Choele Choel, a orillas del río Negro, en 1879, en medio de un campamento militar que marcó una etapa clave de la historia argentina.

Según detalla el proyecto, el origen del plato se remonta a la Campaña al Desierto, cuando el coronel Artemio Gramajo, edecán del general Julio Argentino Roca, improvisó una comida con lo poco que había disponible. Papas cortadas finitas y fritas, jamón y huevos fueron la combinación que dio vida a una receta simple, sabrosa y efectiva, que con el tiempo trascendió el ámbito militar y se metió de lleno en la gastronomía nacional.

El texto se apoya en documentación histórica sólida y en los aportes de especialistas como el teniente coronel Diego Cejas, director del Servicio Histórico del Ejército, y el historiador Eduardo Lazeri, quienes coinciden en que el plato nació en territorio choelense y no en los grandes salones porteños, como muchos creen. Incluso se menciona que un corresponsal de guerra envió la receta a Buenos Aires, lo que aceleró su difusión en fondas y hogares de la capital.

“Hoy el mundo conoce el plato por el apellido de su creador, pero la receta nació en nuestro suelo”, expresó Castro en sus redes sociales, donde no dudó en remarcar que el Revuelto de Gramajo “tiene ADN choelense” y forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad.

Pero la ordenanza va más allá de una declaración simbólica. El proyecto propone incorporar el reconocimiento al acervo cultural local, impulsar acciones educativas, fomentar el turismo gastronómico y organizar eventos y festivales que posicionen a Choele Choel como referencia obligada del plato. Además, invita a la Legislatura de Río Negro a adherir para darle fuerza provincial y nacional a la iniciativa.