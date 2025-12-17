Un sujeto apuñaló en el ojo a la pareja de su exnovia, en el barrio Parque Sur en San Martín de los Andes. La víctima fue internada y tuvo que ser operada de urgencia. Mientras que al agresor le formularon cargos y quedó detenido.

La asistente letrada Gabriela Pellico fue quien imputó al agresor por intento de asesinato, en una audiencia en la que se estableció que el hecho fue cometido el 14 de diciembre pasado alrededor de las 8 de la mañana, en la puerta de la vivienda de la expareja.



En esas circunstancias, el imputado, R.M.C, atacó a la víctima con un cuchillo y le provocó una herida punzante en el ojo derecho. Previamente, alrededor de las 5, el acusado había ido hasta la vivienda de su expareja, donde la víctima se encontraba con ella. Golpeó la puerta, nadie respondió y comenzó a enviarle mensajes por WhatsApp a la mujer, en los que le planteó que había una cuestión “de vida o muerte” y que el hombre debía salir de la vivienda.

Luego regresó a las 8, volvió a golpear la puerta y esta vez salió el hombre que estaba junto a su expareja. En ese momento, el imputado sacó un cuchillo, lo hirió en el ojo y luego escapó.





La víctima fue internada, intervenida quirúrgicamente y luego presentó un deterioro neurocognitivo que impidió por el momento que sea entrevistado por la fiscalía.



La representante del Ministerio Público Fiscal atribuyó a M.R.C. el delito de homicidio simple, en grado de tentativa. Además, requirió la detención preventiva del imputado por existir riesgo de entorpecimiento de la investigación, por un plazo de 15 días.



El juez de garantías Lisandro Borgonovo, avaló la formulación de cargos y el pedido de detención por el plazo solicitado por el MPF. El plazo de investigación fue fijado por el magistrado en tres meses.