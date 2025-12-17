Tras cinco días de intensa búsqueda, este miércoles fue hallada con vida y en buen estado de salud María José San Martín, la joven policía cuyo paradero se desconocía desde el viernes 12 de diciembre en la provincia de Chubut. La confirmación llevó alivio a sus familiares y a las fuerzas que participaron de los operativos.

La efectiva había sido vista por última vez en la zona norte del lago Colhué Huapi, en cercanías de la localidad de Sarmiento. A partir de la denuncia por su desaparición, se desplegó un amplio rastrillaje que incluyó personal especializado, cuatriciclos, caballos y recorridas en sectores de difícil acceso.

Luego de varios días de incertidumbre, las autoridades confirmaron que San Martín fue encontrada en el mismo sector donde se concentraban los operativos, y que se encontraba consciente y sin lesiones de gravedad.

Según se pudo reconstruir, la policía viajaba junto a una compañera para relevar a otro agente en Sarmiento, pero durante el trayecto el vehículo en el que se trasladaban quedó atascado debido a las condiciones climáticas adversas. Ante esa situación, ambas decidieron pasar la noche dentro del auto.

Con la llegada del amanecer, resolvieron separarse para buscar ayuda y dirigirse hacia zonas más elevadas con el objetivo de obtener señal telefónica. Sin embargo, horas más tarde, la compañera regresó al vehículo y ya no encontró a San Martín, lo que dio inicio a los rastrillajes que culminaron este miércoles con el hallazgo de la joven policía.