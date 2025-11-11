Un brutal ataque de violencia de género ocurrió el domingo cerca de las 20 en una vivienda de Rincón de los Sauces, cuando un hombre, en medio de una discusión por celos, agredió a su pareja con golpes, un cabezazo y un cuchillo. Como resultado del ataque, la mujer sufrió diversas lesiones, entre ellas una herida profunda en la espalda, un traumatismo de cráneo y cortes en la mano.

Durante la audiencia celebrada este lunes, la fiscal del caso, Rocío Rivero, acusó a E.A.E. de intentar matar a su pareja, calificando el hecho como un intento de femicidio. El ataque, ocurrido en el patio de la casa de un amigo de la pareja, comenzó con una discusión verbal entre ambos, que rápidamente escaló en violencia física.

La víctima fue golpeada por su agresor, quien luego le dio un cabezazo en el rostro y le lanzó un teléfono celular que impactó en su frente. Posteriormente, el hombre tomó un cuchillo tipo tramontina y, tras un forcejeo, le provocó un corte en la mano antes de apuñalarla por la espalda, en una zona cercana a órganos vitales. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital, donde se le diagnosticaron una herida por arma blanca en la región toracolumbar izquierda, un traumatismo de cráneo y un corte en el dedo anular derecho.

Intento de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género

La fiscal Rivero calificó el hecho como homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género (femicidio), en grado de tentativa, basándose en la gravedad de las lesiones y la zona del cuerpo en la que se dirigió la puñalada. "La intención de matar se desprende del lugar en que fue dirigida la puñalada, en una zona vital. La mujer no murió por causas ajenas a la voluntad del imputado", argumentó la fiscal.

Además, la fiscal subrayó el contexto de violencia previa en la relación, con antecedentes de medidas cautelares incumplidas por parte del imputado. Rivero destacó que, en ocasiones anteriores, el agresor había sido violento con la víctima, e incluso en un incidente anterior le había puesto un cuchillo en la garganta y le cortó la mano durante un forcejeo. A pesar de estas agresiones, en su momento ambos decidieron ocultar la verdad ante las autoridades para evitar consecuencias judiciales para E.A.E.

Prisión preventiva solicitada

Durante la audiencia, la fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado por un plazo de cuatro meses, argumentando que existía un alto riesgo de entorpecimiento de la investigación y que era necesario proteger a la víctima, quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a los antecedentes de violencia y a las medidas de prohibición de acercamiento que no fueron respetadas por el imputado.

Por su parte, la defensa del acusado pidió que el hecho fuera considerado como "lesiones leves agravadas por el vínculo" y solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, el Juez de Garantías, Juan Pablo Encina, rechazó el planteo de la defensa y dispuso la prisión preventiva por un plazo de dos meses, teniendo en cuenta el riesgo que representa para la víctima y la posibilidad de que el imputado interfiera en la investigación.