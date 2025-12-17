Un fuerte cruce político se registró este miércoles en el Senado durante el inicio del debate por la reforma laboral, cuando el senador peronista José Mayans cuestionó duramente la conformación de las comisiones y protagonizó un tenso enfrentamiento con Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza y recientemente designada presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La escena fue inusual para la Cámara alta. Mayans se sentó en la mesa de la presidencia de la comisión, junto a Bullrich, y a los gritos lanzó una dura frase contra el oficialismo al acusarlo de manejar el reparto de las comisiones sin respetar las reglas parlamentarias. El senador formoseño sostuvo que hubo una interpretación arbitraria del reglamento y expresó su rechazo al esquema acordado por el oficialismo con sus aliados.

A las críticas se sumó el senador Martín Soria, quien también denunció que la conformación de las comisiones se realizó de manera discrecional y en perjuicio del bloque peronista. Desde ese sector insistieron en que el armado respondió a una estrategia para garantizarle al Gobierno el control del debate y acelerar el tratamiento de la reforma laboral.

Pese a los reclamos y al clima de tensión, Bullrich fue ratificada por votación como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Desde las 11 encabezó la primera jornada de debate del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de avanzar rápidamente hacia la firma del dictamen, prevista por el oficialismo para el próximo viernes.

El episodio dejó expuesto el alto voltaje político que rodea la discusión de la reforma laboral y anticipa un debate intenso tanto en comisión como en el recinto del Senado.