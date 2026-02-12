Un hombre de 50 años fue detenido en Cinco Saltos acusado de privación ilegítima de la libertad, amenazas con arma de fuego, abuso sexual, lesiones y abuso de arma, en un hecho que además fue agravado por mediar violencia de género. La captura se concretó tras dos allanamientos realizados por la Comisaría 7° y el grupo especial COER, luego de la denuncia presentada por una mujer y un hombre ante la Justicia.

El caso, que generó fuerte conmoción en el barrio Portal de las Rosas, comenzó a desentrañarse a partir de lo ocurrido el domingo por la mañana. Según consta en la denuncia, todo se desencadenó en el durante de una discusión dentro de una vivienda. Sin embargo, escaló a una secuencia de extrema violencia.

De acuerdo a la presentación judicial, el acusado privó de la libertad a la mujer, la amenazó con un arma de fuego y disparó de manera intimidatoria. Además, la denuncia incluye un abuso sexual y agresiones físicas que dejaron heridas.

La calificación legal es contundente: privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, abuso sexual, lesiones y abuso de arma, todo agravado por violencia de género.

Ahora bien, a partir de esos testimonios y tras recolectar pruebas clave, entre ellas registros de cámaras de seguridad y otros indicios, el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Descentralizada avanzó con un allanamiento y detención. La hipótesis acusatoria también incluyó el secuestro de una camioneta que habría sido utilizada durante los hechos.

Así fue que, en un operativo que incluyó al grupo especial COER, se llevaron adelante dos procedimientos simultáneos: uno en el sector de chacras y otro en la zona urbana. En uno de esos domicilios fue detenido el hombre de 50 años, sindicado como el autor de los graves delitos denunciados.

Durante los allanamientos, además, se secuestró una camioneta, vainas servidas calibre 22, prendas de vestir, un teléfono celular y estupefacientes. Cada uno de estos elementos será ahora peritado y analizado en el marco de la investigación que recién comienza a tomar forma judicial.

Finalmente, el hombre quedó detenido en la Comisaría 7°, mientras que todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía. En las próximas horas podría formularse cargos y definirse su situación procesal.