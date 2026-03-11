¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 11 de Marzo, Neuquén, Argentina
Tensión mundial

Irán dice que el nuevo líder supremo está herido, pero "sano y salvo"

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra "sano y salvo", pese a haber sufrido heridas en la guerra, afirmó el hijo del presidente de la república islámica, quien además es asesor del Gobierno.

Por Redacción

Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 08:51
El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, resultó herido en el primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero se encuentra consciente, informó el diario estadounidense The New York Times, que cita fuentes oficiales iraníes e israelíes.

"Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", escribió también Yusef Pezeshkian, hijo del presidente Masoud Pezeshkian, en la red social Telegram, citado por la agencia AFP.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, habría resultado herido durante el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, el primer día de la ofensiva israeloestadounidense que desató la actual guerra en el Medio Oriente el pasado 28 de febrero, pero se desconocen los detalles sobre la gravedad de sus lesiones y no ha aparecido en público desde entonces.

Según The New York Times, que cita a tres responsables iraníes, tendría heridas sobre todo en las piernas, pero está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas.
 

