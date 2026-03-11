El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, resultó herido en el primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero se encuentra consciente, informó el diario estadounidense The New York Times, que cita fuentes oficiales iraníes e israelíes.

"Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", escribió también Yusef Pezeshkian, hijo del presidente Masoud Pezeshkian, en la red social Telegram, citado por la agencia AFP.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, habría resultado herido durante el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, el primer día de la ofensiva israeloestadounidense que desató la actual guerra en el Medio Oriente el pasado 28 de febrero, pero se desconocen los detalles sobre la gravedad de sus lesiones y no ha aparecido en público desde entonces.

Según The New York Times, que cita a tres responsables iraníes, tendría heridas sobre todo en las piernas, pero está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas.

