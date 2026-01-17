La Policía del Neuquén lanzó un pedido de ubicación y paradero para dar con Agustín Lautaro Utrero Morassutti, un joven de 29 años que permanece desaparecido desde hace cuatro días tras salir de su domicilio en la zona de chacras de Centenario.

Según la información oficial, el joven fue visto por última vez cuando se retiró de su vivienda ubicada en un loteo de la calle rural 20, a bordo de un automóvil Fiat Cronos, dominio AF978RC. Desde ese momento no se volvió a tener contacto con él, lo que motivó la intervención policial y la difusión del pedido de ubicación.

Agustín mide aproximadamente 1,85 metros, es de tez blanca, tiene cabello negro semilargo, ojos oscuros y contextura delgada. Al momento de ausentarse vestía una remera negra y pantalón corto del mismo color.

La investigación se encuentra a cargo de la Comisaría Quinta de Centenario, que trabaja en la recolección de información que permita reconstruir sus últimos movimientos y dar con su paradero.

Desde la fuerza solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda resultar útil, se comuniquen de manera inmediata al 101 o al teléfono 299-4891527. Toda información, por mínima que parezca, puede ser clave para avanzar en la búsqueda.