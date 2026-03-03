River consiguió un empate 1-1 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, y gran parte del mérito fue para Santiago Beltrán, el arquero que se lució con tres atajadas fundamentales en el primer tiempo y otra clave en los últimos minutos del encuentro.

Tras la lesión de Franco Armani durante la pretemporada en San Martín de los Andes, Marcelo Gallardo confió en Beltrán para ocupar el puesto de arquero titular. Aunque en las primeras jornadas no tuvo actuaciones destacadas, el joven guardameta mostró señales positivas que comenzaron a consolidar su lugar en el equipo.

En el partido en Mendoza, el juvenil se destacó desde temprano: a los 3 minutos le tapó un mano a mano a Juan Manuel Elordi, lateral rival, tras un error de Gonzalo Montiel. Más adelante, evitó un cabezazo a quemarropa y, en la recta final del juego, respondió con una gran reacción para mantener el arco en cero, asegurando el empate para River.

En la conferencia de prensa, Marcelo Escudero, director técnico interino, elogió a Beltrán y comentó: “No es normal lo de Beltrán, es algo raro, que no pasa habitualmente. Lo trajo Tato Montes en Quinta División. Es un chico tan preparado y tan inteligente”.

Elogios para el arquero que se fue afianzando

El Pichi agregó: “Sabe lo que quiere. En dos años hizo lo que otros chicos tardan mucho tiempo. Sigue mejorando, es muy aplicado y va a seguir creciendo porque todos los días se prepara para ser mejor arquero”. Estas palabras representan un fuerte respaldo para el arquero, justo cuando se espera la llegada de Eduardo Coudet como nuevo entrenador.

Beltrán fue elegido la figura del partido y, al ser consultado si fue su mejor actuación, respondió: “Sí, fue uno de los mejores, importante estar cuando lo necesita el equipo, a seguir por más”. Sobre la jugada más complicada, señaló: “La primera fue la más complicada porque estaba recién entrado al partido, viene de una desatención nuestra y por suerte estuve rápido”.

Santiago Beltrán se destacó en Mendoza y recibió elogios de Escudero

Finalmente, habló sobre el apoyo que recibe de Franco Armani, su referente: “Gran referente, un gran compañero en el día a día. Está pasando una difícil e igualmente apoya, tira para el grupo, para mí. Me dice que lo disfrute, que esté tranquilo y que esté cuando lo necesita el equipo”.