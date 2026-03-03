El nuevo horario nocturno de Puro Show arrancó con una versión que sacudió el tablero sentimental. Griselda Siciliani volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por un proyecto actoral sino por un presunto acercamiento con Dante Spinetta. El dato instaló la idea de un reencuentro que tendría historia previa.

Según contaron al aire, no se trataría de un vínculo reciente sino de un “revival” de algo que habría comenzado años atrás. La relación, que en su momento se habría manejado con bajo perfil, reapareció ahora con indicios más visibles. Todo se da mientras Griselda Siciliani atraviesa una etapa de cambios personales tras su separación de Luciano Castro.

Una de las panelistas detalló en el programa: “Dante Spinetta y Griselda Siciliani estarían volviéndose a ver. Ella graba, está grabando escenas de (la película) Felicidades. Y me cuentan que cuando ella vuelve de las grabaciones, al rato, tipo 6 de la tarde, lo ven a él en el barrio, ingresando al edificio de ella”. El comentario instaló la sospecha de visitas frecuentes.

El relato sumó otro dato que complejiza el escenario. “Me cuentan cuentas cercanas que cada tanto se lo ve, y, en realidad, el día en que lo vieron a Dante, lo vieron a Luciano Castro, que fue a buscar sus cosas”. La imagen de ambos hombres vinculados al mismo domicilio en días cercanos alimentó aún más las especulaciones.

También se recordó un gesto en redes sociales que no habría pasado inadvertido. “Ella en su momento subió a sus redes sociales el nuevo disco que está lanzando él, como de buena onda”, señalaron. A eso se sumó un comentario con emoji incluido que, según deslizaron, habría sido leído como algo más que cortesía digital.

En paralelo, el ciclo mencionó un episodio llamativo tras la ruptura con el actor. “Me cuentan que Griselda se habría reído bastante con el pasacalle. Después del pasacalle no se lo vio más a Luciano, pero al que sí se lo vio ingresando varias veces es a Dante Spinetta”. La frase cerró la versión con una postal clara.

Por ahora no hay confirmaciones públicas de ninguna de las partes. Pero entre visitas al edificio, gestos en redes y antecedentes compartidos, el nombre de Dante Spinetta volvió a sonar fuerte alrededor de Griselda Siciliani.